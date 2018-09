Cosa sta succedendo a Nadia Toffa? Per anni ho seguito (e difeso) la iena, ho apprezzato il suo lavoro, il suo modo di fare e di rispondere alle critiche, ma qualcosa in questi giorni è cambiato.

Nadia ha presentato il suo libro sul cancro e ieri ha attaccato una studentessa di medicina in un modo che definirei vergognoso (tirando in ballo i genitori).

Non contenta la Toffa ha continuato a rispondere in modo assurdo ad altri follower.

Un ragazzo non ha apprezzato la definizione di cancro come “dono” ed ha scritto alla iena: “Bene che lei sia sopravvissuta, ma da qui a dire che il cancro e un dono… mia nonna certamente non l’ha apprezzato.”

Nadia ha subito risposto: “Anche io potrei non guarire e morire domani Che c’entra? Ci arrivi?! O troppo alto il discorso per te? Rimani coi piccioni di piazza san marco io vado a volare con le aquile eh. Non tutti possono volare alto stai lì tu”.

Ma questo non è nemmeno il tweet più strano, perché ad altri ragazzi ha anche detto “forse voi non ci potete arrivare”. Insomma, se non la pensate come lei siete stup… piccioni.



Giuro che mentre leggevo queste frasi ero in imbarazzo.

Io continuo a sperare che dietro a questo profilo ci sia un social media manager giovanissimo e inesperto.

Anche io potrei non guarire. Chd c’entra? Ci arrivi?! O troppo alto il discorso per te? Rimani coi piccioni di piazza san marco io vado a volare con le aquile eh. Non tutti possono volare alto stai lì tu — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 24 settembre 2018

Mi spiace do che puoi capire le mie parole fammi sapere cosa ne pensi Grazie — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 22 settembre 2018

Mi spiace tu abbia frainteso totalmente o forsesono stata poco chiara. Boh mi sembra facile come ragionamento ma forse non ci puoi arrivare. Scusa e grazie di provarci — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 24 settembre 2018

La difficoltà è sopravvivere alla paura spiace tu abbia frainteso totalmente o forsd sono stata poco chiara. Boh mi sembra facile vome ragionamento ma forse non ci puoi arrivare. Scusa e grazie di provarci — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 24 settembre 2018