Cosa sono e come creare le Pet Playlist di Spotify, raccolte di canzoni dedicate ai propri animali domestici.

Spotify pensa anche ai nostri amici animali. Dal 15 gennaio è infatti possibile creare sulla piattaforma del colosso dello streaming musicale le Pet Playlist. Cosa sono? Un nuovo modo per far compagnia ai nostri cani e gatti facendogli ascoltare le canzoni giuste per il loro mood.

Playlist speciali create ad hoc per i nostri animaletti. Liste da circa trenta canzoni che si basano sulle preferenze dell’utente e del proprio animale da compagnia.

Cosa sono le Pet Playlist?

Spotify ha deciso di creare queste nuove playlist dopo aver studiato i risultati di una ricerca condotta sulla propria piattaforma, secondo cui circa il 67% degli italiani ascolta musica insieme ai propri animali.

Le canzoni giuste possono infatti essere loro d’aiuto per placare lo stress e aumentare la loro felicità. Ecco perché l’idea delle playlist a loro dedicate è stata accolta con molta gioia dal pubblico. Queste liste di canzoni sono infatti state compilate con l’aiuto del musicologo David Teie, che ha studiato la musica per animali per anni, scoprendo tra l’altro che i cani non amano la musica dove i bassi sono in primo piano.



FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/musica-sul-tuo-smartphone-spotify-1796117/

Come creare le Pet Playlist

Per poter creare queste speciali playlist bisogna visitare il sito spotify.com/pets. Una volta entrati nel sito, basterà seguire quattro semplici passi: si seleziona l’animale domestico (non solo cani e gatti, ma anche iguane, uccellini ecc.); si descrive il carattere del proprio animale; si aggiungono nome e foto.

Una volta creata la playlist, si può anche condividere sui propri canali social. Insomma, è molto semplice e anche soddisfacente sia per i padroni degli animaletti, sia per gli animaletti stessi.

Ecco un post con l’annuncio di Spotify:

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/musica-sul-tuo-smartphone-spotify-1796117/