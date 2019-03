Pulite e sicure

POCO tempo per cucinare, ma voglia di mangiare qualcosa di leggero e salutare: ed ecco che l’insalata in busta, comoda, pratica e già lavata ci viene in aiuto. Sulle tavole degli italiani, infatti, la presenza degli ortaggi di IV gamma – cioè tutti quegli ortaggi freschi confezionati e pronti per il consumo – è aumentata, di anno in anno, del 5% circa e, secondo le rilevazioni Nomisma, un posto di rilievo lo occupa l’insalata unitipo, quella mono varietale. Ma qual è lo stato igienico e microbiologico di questi prodotti? Sono presenti pesticidi o metalli pesanti? Sono le domande alle quali Il Salvagente, leader nei test di laboratorio contro le truffe ai consumatori, ha voluto rispondere. Sono stati analizzati 10 lattughini in busta – 9 convenzionali e uno biologico – che ben rappresentano l’offerta di mercato: da Bonduelle a DimmidiSì, da Coop a Esselunga, da Auchan a Carrefour, da Conad a NaturaSì e ancora Lidl ed Eurospin.

Tutti i prodotti rientrano nei limiti di legge e offrono un buon livello di sicurezza. Non c’è traccia, infatti, di batteri capaci di causare infezioni anche gravi come listeria, salmonella ed Escherichia coli. Una buona notizia anche perché si tratta di un prodotto che per legge deve essere “lavato e pronto per il consumo” e che, quindi, può essere particolarmente pericoloso per eventuali contaminazioni batteriche.



Troppi pesticidi e metalli pesanti

Ma i risultati dell’analisi multiresiduale sollevano diverse perplessità: solo due lattughini, infatti, risultano completamente puliti, mentre la presenza di residui di trattamenti fitosanitari arriva a far contare anche quattro molecole diverse nella stessa busta. In gran parte si tratta di fungicidi ma ci si potrebbe chiedere: su una coltura a vita breve – dalla semina al raccolto passano, infatti, poche settimane – sono davvero necessari? In realtà, c’è chi ha ridotto l’uso di pesticidi ed è impegnato ad eliminarli, ma il percorso intrapreso dalle aziende per ridurre l’utilizzo di sostanze chimiche in campo deve essere incoraggiato dai consumatori. Secondo Il Salvagente il dato preoccupante dei risultati dei test è proprio la presenza ricorrente di diversi residui fitosanitari. Il fatto che ogni singolo principio attivo rientri nei parametri di legge, non può a loro avviso tranquillizzare: il problema è, infatti, nell’additività degli effetti che, sebbene sia un dato non ancora quantificato, verrà presto affrontato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa).



La presenza del cadmio, cancerogeno per l’uomo