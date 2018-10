Quest’anno il Grande Fratello Vip non sembrerebbe decollare e gli ascolti della seconda puntata (addirittura inferiori alla prima) hanno allarmato gli autori.

Certo, iniziare contro una fiction di Rai Uno già avviata che macina a settimana sei milioni di telespettatori, non è stata una grande idea, ma fortunatamente con la puntata di ieri è finita e gli autori del GF Vip hanno in canna ancora numerose cartucce.

Grande Fratello Vip, gli ascolti calano: che fare?

Una cosa che dovrebbero assolutamente fare è riunire i gruppi, questa scelta di dividerli per le prime due settimane in due ambienti della casa non ha mai portato nulla di positivo.

Il primo anno c’era la Cantina, il secondo la Stazione di Tristopoli e quest’anno la Caverna: cambia la scenografia ma non il risultato e penalizza molte dinamiche che potrebbero instaurarsi fra concorrenti che vivono divisi. Francesco Monte e Giulia Salemi stanno un po’ flirtando, ma vivendo divisi il primo bacio tarda ad arrivare. Stessa cosa per Stefano Sala e Benedetta Mazza: i due, come confessato dal ragazzo, fuori dalla Casa erano ad un passo dal copulare ed ora, vivendo divisi, non possono farlo. Anche l’antipatia fra la Giorgi e la Marchesa non esplode, dato che si vedono solo poche ore a settimana.

Oltre alle dinamiche interne da incentivare e far nascere con eventuali giochi, gli autori hanno campo libero anche per confronti con persone esterne: Serena Grandi scalpita da settimane per dirne quattro ad Eleonora Giorgi, così come Cecilia Rodriguez potrebbe rientrare nel luogo del misfatto per parlare con Francesco Monte. Lo stesso Cristiano Malgioglio potrebbe essere usato come guest star dato che recentemente ha dichiarato che al GF Vip di quest’anno vede tante sue imitazioni. Per non parlare di Fabrizio Corona, un suo confronto con l’ex fidanzata farebbe tanto discutere.

In alternativa potrebbero far fare ad oltranza la spaccata alla Fusco fin quando non si rompe qualcos’altro in diretta TV.