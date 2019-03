Titolo: CORSO PER ADDETTI AI CENTRI DI LAVORO



Azienda: Openjobmetis



Descrizione: Openjobmetis Spa – Agenzia per il Lavoro – ricerchiamo: CORSO PER ADDETTI AI CENTRI DI LAVORO Siamo alla ricerca di… candidati di ambo i sessi per riqualificarli nel lavoro in produzione, nello specifico per lavorare su macchine a controllo…

Luogo: Merate, Lecco