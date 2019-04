Titolo: CORSI GRATUITI: RICERCA DEL LAVORO/ LINGUA INGLESE



Azienda: Orienta



Descrizione: o di gruppo) grazie al finanziamento di Garanzia Giovani e Dote Lavoro. Inoltre, per i partecipanti ai percorsi… avere in corso alcun tipo di lavoro ed essere disoccupati – non essere iscritto all’università o in percorsi formativi…

Luogo: Milano