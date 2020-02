Palermo – Torna in libertà Antonello Montante, l’ex leader antimafia di Confindustria, condannato a 14 anni di carcere per associazione a delinquere. In libertà, ma con l’obbligo di soggiorno ad Asti. La Corte d’appello di Caltanissetta, che sta per avviare il processo di secondo grado, ha accolto l’istanza dei legali dell’imprenditore, c’era il parere favorevole della procura generale di Catania.

“Abbiamo rappresentato il venir meno delle esigenze cautelari – dice l’avvocato Giuseppe Panepinto, che assiste Montante con il professore Carlo Taormina, e anche un quadro clinico che aveva già portato agli arresti domiciliari”.

Antonello Montante era stato arrestato nel maggio del 2018, con l’accusa di aver costruito una rete di spionaggio, per controllare le indagini che venivano svolte nei suoi confronti dalla procura e dalla squadra mobile di Caltanissetta. Con Montante, sono stati poi condannati alcuni suoi collaboratori. E in un altro processo sono imputati alcuni rappresentanti delle istituzioni accusati di aver fatto parte della catena delle talpe di Montante: l’ex direttore dell’Aisi Arturo Esposito, l’ex presidente del Senato Renato Schifani e il tributarista palermitano Angelo Cuva.

Appena pochi giorni è stata emessa una sentenza di fallimento per le aziende astigiane Msa e Htm, entrambe di proprietà dell’industriale Antonello Montante. Il tribunale di Asti ha giudicato “insufficiente le garanzie presentate dal gruppo siciliano per ottenere la revoca del commissariamento e anche del fallimento”







