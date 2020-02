Anche una villa in Sardegna nell’inchiesta

– Guai in vista per il patron del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, e l’ex segretario generale della Fifa, Jerome Valcke, entrambi nel mirino della giustizia ordinaria svizzera. Su di loro pende un’accusa di corruzione e gestione scorretta del bando legato alla concessione dei diritti tv del prossimo Mondiale di calcio, nonché della Confederations Cup, il torneo che si svolge nell’anno che precede la Coppa del mondo. La notizia è stata lanciata da France Football, secondo cui i magistrati elvetici attribuirebbero a Valcke di aver ottenuto vantaggi indebiti da Al-Khelaifi e da un terzo indagato del quale, per il momento, non si conosce l’identità.

Stando a quanto riportato da France Football, all’ex segretario della Fifa sarebbe stata concessa la restituzione di un acconto di circa 500.000 euro da lui versato a terzi per una villa in Sardegna. Al-Khelaifi l’avrebbe acquistata per conto di Valcke attraverso una delle sue tante società e, in seguito, Valcke avrebbe avuto la concessione esclusiva della suddetta villa per un periodo complessivo di 18 mesi, senza pagare un affitto stimato tra i 900.000 euro e 1,8 milioni. Dal terzo imputato, Valcke avrebbe ricevuto tre pagamenti di un valore complessivo di 1,25 milioni di euro, versati direttamente alla sua azienda, la Sportunited Srl.