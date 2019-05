Corrompevano per far ottenere il rilascio della cittadinanza italiana. E’ quanto risultato dalla conclusione di un’attività di indagine coordinata dalla procura di Roma, e condotta dagli investigatori del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, che ha smantellato una complessa organizzazione criminale dedita alla corruzione per il rilascio della cittadinanza italiana. Il complesso iter investigativo e giudiziale si è concluso di recente con la firma dei primi decreti di revoca dello status di cittadino italiano da parte del presidente della Repubblica su proposta del ministro dell’Interno, per i cittadini stranieri che avevano fruito del ‘sistema’ criminale per acquisire lo status giuridico pur non avendone i requisiti.

