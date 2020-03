ROMA – Il blocco dell’attività sportiva causato dall’emergenza per la pandemia di coronavirus sta portando società e calciatori a discutere sulla questione riduzione dei salari. Un argomento di stringente attualità, specie dopo l’annuncio della Juve dell’accordo con tecnico e atleti per la riduzione degli ingaggi di quattro mesi (da marzo a giugno), ma che Walter Zenga giudica “secondario” come tema in un momento come quello attuale. “Mi spiace che ci stiamo focalizzando sui soldi e non sul problema reale, e cioè uscire da questa brutta situazione. Leggere di soldi e tagli penso sia secondario: quando ho firmato il contratto con il Cagliari lo scorso 3 marzo, abbiamo messo una clausola di buon senso che riguardava proprio questo periodo. Le persone intelligenti vagliano e pensano, il presidente Giulini ed io lo abbiamo fatto. Mi sembrava corretto pensarci prima e a me piace pensare alle soluzioni, non al problema stesso”, rivela il neo allenatore del Cagliari, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ su RadioUno.

“Difficile ora prevedere una data per il ritorno”

Difficile, al momento, ipotizzare una data per il ritorno in campo, anche se la volontà sembra sia quella di finire, problemi di salute permettendo, la stagione. “In questo momento mi sembra molto difficile prevedere una data visto che la situazione non è ancora delineata – afferma l’ex portiere dell’Inter e della Nazionale, che ha bocciato l’ipotesi di bypassare la prossima stagione per avere il tempo di completare il torneo senza compromettere il lavoro della Nazionale – La problematica, dal mio punto di vista di sportivo, è che si può tranquillamente sforare se le leghe trovano un accordo sulle varie istituzioni senza dimenticare che la priorità è tornare alla vita e che andrà fatto con gradualità. Sono ottimista di natura. In questo momento non esserlo significa crearsi un alone negativo attorno e non vedere un domani. E’ chiaro che la situazione ci richiede assoluta attenzione per tutte quelle cose che sono successe e che stanno succedendo”.

“Isolato in Sardegna dall’8 marzo ma ottimista”

Zenga parla poi della sua situazione personale: “Sono in isolamento in Sardegna dall’8 marzo, ho deciso di farlo di mio. Pensavo bisognasse dare un contributo positivo anche standosene a casa. La mia famiglia è a Dubai e questo mi comporta problemi anche a livello psicologico, ma sono ottimista, so che i miei figli stanno bene, al sicuro, e quindi guardo al domani con grande ottimismo”.

“Giochiamo in estate, chi se ne frega delle vacanze”

Da allenatore una delle questioni da analizzare è anche quella della preparazione, i tempi per poter tornare in campo. “Mi auguro che si riparta, perché significherebbe che il virus è stato sconfitto e si darebbe gioia alle persone, ammesso che la gente torni negli stadi – sottolinea il 59enne ex tecnico di Catania, Palermo e Sampdoria – Ma la preparazione sarà differente perché andrà fatta su giocatori che non vengono da tre settimane di vacanza ma da due mesi chiusi in casa, senza un allenamento specifico. E si dovrà considerare che non potranno esserci delle amichevoli, se non in determinate condizioni, e che giocheremo 12 partite, il Cagliari 13 perché ha il recupero col Verona, in un spazio di tempo molto ristretto. Per ritornare alla vita normale, le persone normali ci metteranno tempo. Io non ho mai pensato di poter tornare a giocare il 3 maggio, mi sembra una data ristretta: ma se la Fifa ha dato alle federazioni la possibilità di discutere di un ritorno oltre il 30 giugno, se tutte le cose tornano a posto e giochiamo d’estate con poco spazio tra un campionato e l’altro, ma chi se ne frega delle vacanze. D’altronde, siamo tutti estimatori del calcio inglese, e loro giocano in qualunque momento dell’anno”. E in tal caso non ci sarebbero nemmeno rischi di un tour de force che danneggerebbe la Nazionale in vista degli Europei rinviati al 2021: “Non è che ci alziamo alle 5 del mattino per scaricare i camion… Se giocheremo 14 mesi, Mancini è tanto bravo che saprà mettere assieme i giocatori – conclude Zenga – e fare un grande europeo nel 2021”.









Fonte