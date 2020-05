“Le evidenze cliniche sono inequivocabili: nelle ultime 24 ore all’ospedale San Raffaele di Milano non è entrato un malato Covid-positivo con sintomi”. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell’Irccs meneghino. Lo specialista da giorni mette l’accento su questo trend, invitando a non sottovalutare i segnali che arrivano dagli ospedali che sono stati in prima linea nell’assistenza ai malati colpiti gravemente da Covid-19. E lo ribadisce anche in un tweet: “Sul carro ‘Virus che molla’, a breve solo posti in piedi”, è la sua provocazione.

Fonte