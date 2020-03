“La curva ha un andamento esponenziale sia per quanto riguarda la crescita che la decrescita, stiamo parlando della curva dei contagiati. Ora si ritiene che si azzererebbero i contagi in Italia intorno alle prime due settimane di maggio. Credo sia verosimile come dato, ma non vuol dire che siamo fuori. Purtroppo saremo fuori se e quando ci sarà il vaccino”. Lo ha detto Alberto Zangrillo, primario dell’Unità operativa di Anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare e referente direzionale Aree cliniche dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano a ‘Non è un Paese per Giovani’ su Rai Radio2.

