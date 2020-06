Test obbligatori e gratuiti per le badanti che rientrano in Italia dai Paesi extra Ue riprendendo il loro servizio nelle famiglie in Veneto. Lo ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia il quale ha sottolineato che per usufruire del servizio bisognerà rivolgersi al sistema sanitario regionale, a partire dai medici di base. “E’ una maniera per proteggere gli anziani e i loro familiari”, ha detto Zaia, spiegando che “i tamponi verranno fatti in tempo reale”. Il rientro dai paesi extra Ue è previsto dal 1 luglio.

L’idea, evidentemente, nasce dal caso della badante trovata positiva dopo essere rientrata dalla moldavia in un pullman, da cui è poi scaturito un focolaio con 10 positivi nel padovano. Nello specifico, risulta positiva la signora assistita dalla badante, sua figlia, una coppia di moldavi e una signora che viaggiavano sullo stesso pullman, e una famiglia moldava collegata a questi ultimi casi. “In Veneto attualmente ci sono 22 focolai”, – ha detto oggi Zaia – “solo nove sono in strutture per anziani”, dove “continuiamo a fare i test a ospiti e personale ogni 20 giorni e siamo in totale remissione”. Altri 11 focolai “sono invece di carattere familiare”, e due sono quelli più rilevanti e noti, ovvero quello all’eurobrico di feltre e quello “che chiamiamo delle badanti, visto che è partito dalla badante positiva tornata in pulmino”. Per quanto riguarda il primo, “abbiamo sei positivi, due dipendenti dell’eurobrico, due familiari e due amici, mentre 59 contatti testati sono negativi”.

Lombardia: mascherine all’aperto fino al 14 luglio

Uscirà a breve la nuova ordinanza della Regione Lombardia – con 97 nuovi positivi ieri – che proroga fino al 14 luglio l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. “Nonostante il fastidio della mascherina, soprattutto con il caldo di luglio, sono dell’idea che occorra proseguire con il suo mantenimento sino al 14 luglio” ha anticipato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana su Facebook. “Fa caldo, molto caldo, ma il parere dei virologi è ancora di mantenere le precauzioni anti contagio, prima fra tutte, l’uso della mascherina” ha scritto Fontana.

“Nonostante il fastidio della mascherina, soprattutto con il caldo di luglio – ha aggiunto il presidente della Lombardia -, sono dell’idea che occorra proseguire con il suo mantenimento sino al 14 luglio”. “Come vedete anch’io la indosso, non senza sacrificio” ha concluso postando una sua foto con la protezione su naso e bocca.