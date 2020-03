“Ursula Von der Leyen vada adire che ‘siamo tutti italiani’ a chi blocca le frontiere e che se continuiamo di questo passo le imprese italiane saranno chiuse non dal dpcm ma dai mercati, visto che se le merci non riescono ad uscire e le imprese non riescono a esportare sono costrette a chiudere”. E’ il duro j’accuse lanciato dal governatore del Veneto Luca Zaia nel corso di una conferenza stampa alla sede della Protezione civile a Marghera. “Il dato di fatto che dobbiamo prendere atto è che Schengen è sospeso, non biasimo nessuno perché di fronte ad un virus si ha giustamente paura, ma è scandalosa l’assenza e la latitanza dell’Unione Europea“.

