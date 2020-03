Trova tutto quello che desideri su Amazon )

“Io spero che il cambio di direzione ci possa essere la prossima settimana. Se si rispetta l’ordinanza, infatti possiamo considerare la prossima settimana come quella cruciale e i nostri modelli matematici ci dicono che il sacrificio fatto finora è servito. Io spero per domenica prossima di poter dire che stiamo cambiando direzione, anche se con 2 mila persone in ospedale, 355 in terapia intensiva e quasi 400 morti non si può sorridere e per questo bisogna continuare con le restrizioni”. Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia oggi nel consueto punto stampa. Zaia ha quindi ribadito che “se verranno rispettate le previsioni entro il 15 aprile si arriverà al picco e poi spero per fine maggio inizio giugno tutto finisca e si torni alla normalità”. E il governatore del Veneto ha spiegato “per questo stiamo valutando come rinnovare l’ordinanza che scade il 3 aprile”.

