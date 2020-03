(di Silvia Mancinelli) – “In questi momenti emerge con chiarezza una verità: la qualità paga sempre. Il mio ristorante non ha mai smesso di lavorare, nonostante la paura del contagio; solo un lieve calo è stato registrato durante quel weekend in cui è scoppiato il caso Coronavirus. La situazione poi è subito rientrata e anzi i clienti, che solitamente vengono da soli a pranzo, tornano la domenica con la famiglia e con i loro bambini anche molto piccoli”. Così, all’Adnkronos, Yan Jiang, titolare del ristorante cinese ‘Green Tea’ a due passi dal Pantheon, commentando le ripercussioni del panico da contagio sui locali asiatici in Italia.

