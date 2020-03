Arriva dall’appennino Parmense una bella storia di solidarietà e sensibilità nei giorni dell’emergenza sanitaria.

Protagonisti i carabinieri della caserma di Bedonia (compagnia di Borgotaro, in provincia di Parma) guidati dal capitano Giancarlo Cravotta.

Tutto nasce da una telefonata di aiuto, giunta al centralino della stazione operativa bedoniese nella mattinata di oggi: un’anziana, ultima solitaria abitante di un gruppo di case isolate della frazione di Momarola, nel comune di Bedonia, a causa delle restrizioni per l’emergenza coronavirus, è rimasta senza i suoi farmaci e senza i viveri essenziali.

Rimasta sola, circondata dai suoi animali, negli anni la donna si era organizzata per i suoi movimenti prendendo un taxi, o facendosi accompagnare da qualche conoscente; per le direttive anti contagio di queste ore, si è trovata completamente isolata, senza la possibilità di poter scendere in paese.

A questo punto, i militari di Bedonia, guidati dal senza perdere tempo, capita la criticità della situazione, si sono fatti spiegare di quali farmaci avesse bisogno l’anziana, le hanno chiesto di quali viveri avesse necessità, e autotassandosi, hanno acquistato le medicine (regolarmente prescritte dal medico) e il cibo, consegnando il tutto direttamente e in breve tempo a casa della donna.

Tutto questo nonostante i turni incessanti di questi giorni e l’impegno crescente per la grave situazione di crisi legata al virus anche nelle zone montane, particolarmente complesse da gestire per la logistica dei trasporti e i grandi spazi da gestire. (Mauro Delgrosso)