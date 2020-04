Sars-CoV-2 “è un virus, non è un’entità sovrannaturale o un cavaliere dell’Apocalisse”. E “tra i virus non è nemmeno nella lista dei peggiori, lo sconfiggeremo. Dobbiamo aspettarci una tregua nell’aggressività del contagio durante la stagione estiva, ma la vera risposta decisiva non sta arrivando dal clima, ma dalla scienza che mai nella storia ha avuto uno spiegamento di forze così imponente”. In un’intervista a ‘il Messaggero’ esprime ottimismo Guido Silvestri, marchigiano, 58 anni, trapiantato in Georgia dove è professore ordinario e capo del Dipartimento di Patologia alla Emory University di Atlanta, direttore della Divisione di Microbiologia e Immunologia allo Yerkes National Primate Research Center e membro dell’Emory Vaccine Center.

Fonte