Un certificato di immunità a Covid-19 ottenuto grazie a un test del sangue made in Italy in grado di rivelare chi può riprendere il lavoro (e la vita) senza rischi far ripiombare il Paese in una seconda ondata di casi di Covid-19. “Abbiamo già il test, ma prima di produrre il kit dobbiamo procedere alla sua validazione: abbiamo avviato la richiesta per usare il siero dei pazienti, ci siamo rivolti a Comitato etico del nostro ateneo e, in collaborazione con le Molinette, proporremo una sperimentazione unica a livello regionale per ricevere i sieri dei pazienti. A quel punto serviranno 7-10 giorni per avere le risposte”. E’ la scommessa del team di Sergio Rosati, ordinario di malattie infettive del Dipartimento di scienze veterinarie dell’Università di Torino, raggiunto dall’Adnkronos Salute.

