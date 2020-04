“In realtà quello che sappiamo è che, nonostante 3 milioni di casi confermati (e sono certamente molti di più)” di nuovo coronavirus, “al momento non esiste una sola descrizione di persona che è guarita, ha gli anticorpi IgG nel siero e si riammala, cioè ha una seconda infezione con un virus diverso, non il primo virus che si ri-positivizza come nei casi coreani. Lo stesso, peraltro, vale per Sars-1 e Mers. E dire che le occasioni di riammalarsi non mancherebbero, basta guardare la Lombardia. Questo, ovviamente, non vuol dire che non possa mai succedere. In medicina e in amore non si deve mai dire mai. Ma si tratterebbe di casi rarissimi”. E’ l’analisi del virologo Guido Silvestri.

Fonte