L’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese finirà il 6 agosto? “E’ plausibile, e conferma quello che ho sempre detto: il virus non ci ha lasciati. Non siamo ancora alla fine dell’epidemia“. Parola del virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco, che all’Adnkronos Salute commenta lo studio cinese che mette a confronto Italia e Hunan alle prese con Covid-19, pubblicato su ‘Frontiers in Medicine’. “Il modello eSir usato dai ricercatori cinesi è vecchio e semplificato rispetto agli altri modelli usati in questo periodo, ma conferma quello che sappiamo già: non siamo ancora alla fine e non dobbiamo abbassare la guardia“.

Fonte