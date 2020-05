“Si sono uniti vari ‘disconfort’ (ovvero malesseri) che hanno esasperato gli italiani. Tutti i cittadini erano esausti per la riduzione della libertà individuale e ampi settori del mondo del lavoro erano esausti per l’impatto economico e i dubbi di dover persino cambiare i loro locali anche dal punto di vista architettonico”. Lo dice intervistato da La Nazione l’immunologo – infettivologo, Francesco Le Foche (Umberto I di Roma). “La pandemia – osserva – è finita con la scelta di combattere il virus a viso aperto e la decisione che è il momento giusto per convivere con il morbo”. E su come difendersi dal contagio spiega: ci difendiamo, “con la responsabilizzazione individuale, lo Stato ha tolto il lockdown, tacca al cittadino prendersi cura della salute pubblica, cosciente del bene comune e del rispetto del prossimo”.

