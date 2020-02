“Il giornalista, a contatto con persone che potrebbero essere positive, dovrebbe essere trattato come un sanitario. Per una precauzione utile dovrebbe mettere una mascherina. Questa mascherina che ha, non blocca il virus ma impedisce di respirare particelle di saliva, ha una certa protezione. Il contagio avviene con ripetuti contatti a meno di un metro e mezzo”. Maria Rita Gismondo, responsabile della Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, si esprime così davanti alle immagini del cronista di L’Aria che tira, inviato nell’area di Casalpusterlengo.

