Prorogati fino al 15 giugno certificati, attestati, concessioni, tra cui anche i permessi di soggiorno in scadenza. Lo prevede una circolare del Viminale. Per i procedimenti amministrativi, avviati alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente ad essa, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Si tratta della sospensione dei termini prevista dal decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (cosiddetto Cura Italia), richiamata nella circolare del dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Viminale e pubblicata sul sito del ministero dell’Interno. In base a tali disposizioni, peraltro, viene conservata la validità fino al 15 giugno di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

