Un numero di telefono di ascolto, consulenza psicologica e formazione a distanza. Sono le iniziative messe in campo da Aisla, l’Associazione italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, presente in tutto il territorio nazionale con 300 volontari, per proteggere e continuare ad aiutare le oltre 6000 persone con Sla in Italia.

È attivo il Centro d’ascolto (02/66982114 e centroascolto@aisla.it), il numero a cui rispondono gratuitamente gli esperti dell’associazione (medici, psicologici, infermieri). È stata attivata una piattaforma per le videoconferenze per mettere in contatto volontari, medici e persone con Sla. Questa piattaforma è utilizzata per esempio, per mantenere attivo a distanza il servizio di consulenza psicologica, che Aisla offre gratuitamente ai pazienti, e per portare avanti riunioni e corsi di formazione destinati a medici e volontari (info@aisla.it).

Aisla, inoltre, ha pubblicato un decalogo, pensato per le persone con Sla e realizzato dalla commissione medico-scientifica dell’associazione, con le regole da osservare per prevenire la diffusione del coronavirus https://aisla.it/covid-19-e-sla-lesperto-risponde/. “Dobbiamo rispettare le regole per limitare il contagio ma allo stesso tempo rimanere uniti, non fermarci e continuare ad aiutare le persone che hanno bisogno. I malati di Sla sono per loro natura fragili, ma anche resilienti e abituati ad adattarsi e a reagire a difficoltà enormi. Proprio dal loro esempio abbiamo preso spunto per riorganizzare l’attività della nostra associazione e continuare a garantire un sostegno alle famiglie in questo momento di difficoltà”, dice Massimo Mauro, presidente di Aisla.