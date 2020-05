“Stiamo incrociando tutti i dati che ci arrivano e scientificamente, con l’aiuto di alcuni ricercatori, calcoliamo il tasso di R0. Sappiamo che in questo momento in Italia il tasso R0 è 0,80, il tasso R0 della Lombardia è 0,75, ogni persona contagia 0,75 persone, l’importante è rimanere sotto l’1″. Così a Sky tg24 il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala. “Dobbiamo rimanere al di sotto di questo parametro, è il compito di tutti noi, di tutti i cittadini”, afferma. Con la riapertura ieri la mobilità in Lombardia era al 60% rispetto a un giorno normale. “Se lo mettiamo a confronto con la percentuale di attività produttive che attualmente hanno riaperto è un dato positivo, perché le attività produttive sono all’80%“, ha spiegato ancora a SkyTg24. “Molti non si sono mai fermati, poi il lockdown è stato un po’ allentato fino a ieri in cui abbiamo avuto 940mila lavoratori che sono tornati a lavoro. Dal dato di ieri sappiamo che un terzo sono in smart-working, anche questo contribuisce ad abbassare la mobilità e a dire che effettivamente la Lombardia sta rispondendo in modo positivo alla battaglia contro il virus”.

