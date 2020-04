“PwC Italia ha saputo reagire velocemente al cambiamento introdotto dall’emergenza Covid-19 per motivi legati in parte alla natura del business e in parte al programma di innovazione digitale già introdotto da alcuni anni”. Così, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Matteo Veneziani, head of innovation, process & ict – change leader di Pwc Italia, network con oltre 276.000 professionisti in tutto il mondo, di cui oltre 5.800 in Italia. Dal punto di vista business “l’azienda, offrendo servizi professionali ai clienti, era già strutturata per consentire ai propri consulenti di lavorare presso le sedi dei clienti; questo ha facilitato il passaggio al lavoro da remoto almeno dal punto di vista degli strumenti tecnologici essendo tutti i dipendenti già dotati di pc portatile e smartphone”.



