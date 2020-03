Il coronavirus non risparmia la vela. Annullate le regate organizzate dallo Yacht Club Costa Smeralda in programma per il mese di maggio e di giugno. Nel mese di maggio sono cancellati il Trofeo Vela & Golf (15-17 maggio) e il Trofeo Challenge Boeris (23 maggio). Annullato l’evento principale del mese di giugno, uno degli appuntamenti di maggior richiamo nel calendario mediterraneo, la Loro Piana Superyacht Regatta, per la quale era previsto l’arrivo a Porto Cervo dal 2 al 6 giugno di circa seicento persone tra armatori, velisti, media e ospiti.

Si sta lavorando alla possibilità di svolgere successivamente la tappa della Audi 52 Super Series Porto Cervo & TP52 20th Anniversary Invitational, cancellata invece la YCCS Global Team Racing Regatta (24-27 giugno). Per quanto riguarda gli eventi sportivi di settembre, quali la Maxi Yacht Rolex Cup (30 agosto-5 settembre), la Rolex Swan Cup (6-13 settembre), la Perini Navi Cup (16-19 settembre) e la Sailing Champions League (24-27 settembre), ad oggi restano confermati.