Un video di un suo concerto e in sottofondo le note di ‘Also Sprach Zarathustra’ di Richard Strauss, usata da Stanley Kubrick come colonna sonora del suo film ‘Odissea nello Spazio’. Così Vasco annuncia su Instagram il suo rientro in Italia. “Odissea nello Spazio… guarderemo oltre l’orizzonte e saremo di nuovo insieme!”, scriver il rocker, accompagnando il commento con l’hashtag #iostotornando #adognicosto. Tra gli hashtag anche #ultimoaereo e #monaco perché Vasco si imbarca sull’ultimo volo per l’Europa della Lufthansa diretto a Monaco di Baviera. Poi da lì raggiungerà l’Italia.

