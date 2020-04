“Questa mattina è arrivato in Italia una secondo carico di aiuti, con mascherine protettive N95 e FFp2, guanti chirurgici e monouso, camici, tute integrali, disinfettanti, destinati dall’Unicef per dare un ulteriore concreto sostegno agli operatori sanitari impegnati in prima linea nel nostro paese nella lotta al Covid-19, in un momento delicato in cui si sta avviando la seconda fase dell’emergenza”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Unicef Italia Francesco Samengo, che ha accolto con il direttore generale dell’Unicef Italia Paolo Rozera il camion con gli aiuti, arrivato a Roma.

Fonte