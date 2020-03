TRASFORMARE il pallone autoespandibile manuale in un respiratore automatico low cost e subito disponibile in migliaia di pezzi. Un vecchio progetto dell’Università di Stanford per dotare di macchine salvavita i paesi di sviluppo che con l’emergenza Covid19 adesso interessa i paesi più evoluti, dagli stessi Usa a Israele.



La carenza di ventilatori per i malati di Covid19 riguarda l’intero globo e nonostante si siano messe al lavoro le gradi industrie compresi big dell’auto del calibro della General Motors , non c’è paese che non abbia carenza di questi macchinari salvavita. Il C enters for Disease Control and Preven tion ha calcolato che per superare questa emergenza servirebbero dai 300 ai 700 mila ventilatori, una cifra di cui il mondo non dispone e non disporrà a breve.



Così se in Italia stanno sperimentando l’utilizzo doppio di ogni unità di ventilazione, un team del MIT, il Massachusetts Institute of Technology ha ripreso un vecchio studio dell’università di Stanford pensato qualche anno fa per i paesi dell’Africa centrale che prevede la trasformazione dell’Ambu–Bag, il pallone manuale autoespandibile che si utilizza durante i primi soccorsi in un ventilatore automatico. Un progetto già scaricabile dalle aziende che vogliono produrre o lavorare al suo miglioramento. A un progetto con le stesse caratteristiche stanno lavorando anche in Israele dove si soggetti di primissimo piano, da First Robotics League a Microsoft Israel Research and Development, da Ichilov Medical Center a Magen David Adom e al 108° reparto dell’Israeli Air Force.





Secondo la presentazione del progetto principale “se vero che la ventilazione manuale “ è una soluzione a breve termine in un ambiente di terapia intensiva ” ci sono diverse situazioni che presentano meno pericolo per una ventilazione manuale rispetto a una automatica, come ad esempio quando “ un paziente sedato e paralizzato In questo modo un ventilatore di emergenza sicuro potrebbe essere utilizzato in tale situazione per liberare un ventilatore convenzionale ” Il problema è che non può essere il personale medico o infermieristico a pompare aria per ore al paziente. E allora la soluzione trovata e quella di automatizzare il lavoro di pompaggio del personale con un motorino automatico in grado di regolarsi alle esigenze del paziente. Certo, chiariscono i ricercatori, “q ualsiasi soluzione deve essere utilizzata solo in ambito sanitario con monitoraggio diretto da parte di un professionista clinico ” ma “s ebbene uno di questi ventilatori non può sostituire un ventilatore automatico approvato dalla FDA, in termini di funzionalità, flessibilità ed efficacia clinica ” ognuno di questi ventilatori in un’emergenza come la pandemia in corso “può essere utile sia a liberare l’ approvvigionamento esistente che quando in mancanza di un una situazione disperata per mancanza di macchinari salvavita resta l’unica non c’è altra opzione ” . Secondo i ricercatori, con il manuale open source qualsiasi piccola azienda elettronica può produrre centinaia di ventilatori al giorno a bassissimo costo e offrire comunque una valida arma agli ospedali in carenza disperata di ventilatori automatici.











