Ci sono persone fragili per cui l’emergenza è particolarmente pesante : pensiamo alle persone con Alzheimer o altre forme di demenz a , e a chi si prende cura di loro : per aiutare i caregiver a far fronte a questi problemi , il Centro di Neuropsicologia Cognitiva dell ’ospedale Niguarda di Milano ha esteso per la durata dell’emergenza la disponibilità de l proprio servizio di supporto telefonico cui rispondono psicologi esperti in neuropsicologia ( 02 64 44 21 26, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 ) .

I care giver

“ Chi assiste questi pazienti, che non hanno piena consapevolezza di quanto sta accadendo, vive una situazione difficile , deve affrontare problemi pratici – p iani terapeutici da rinnovare, contatti col medico, gestione dei farmaci per i disturbi comportamentali – cercando di rimanere un punto di riferimento stabile per il malato” , spiega la neurologa Gabriella Bottini , responsabile del servizio . “ E spesso si trova da solo con le proprie angosce”. Per quanto si po s s a cercare di mostrare serenità, non è facile evitare che i pazienti avvertano il malessere di chi li assiste , “ senza dimenticare” spiega Bottini, ” che abbi amo a che fare con pazienti in condizioni molto diverse, da chi soffre di disturbi cognitivi lievi alle gravi demenze : tutti però percepiscono , in modo diverso , lo stato di ansia di chi hanno intorno”.

Giornate completamente sconvolte

Un problema aggravato dall’impossibilità di mantenere una routine quotidiana, così importante per chi soffre di demenza , ora che sono chiusi i centri diurni che in qualche modo contribuiscono a organizzare la giornata dei pazienti , e in qualche caso non sono disponibi li le badanti o altre figure di r iferimento. S enza dimenticare l’ansia generata dalle notizie che arrivano. “E’ opportuno non lasciare il paziente solo a seguire telegiornali e notizia ri, perché c’è il rischio che percepisca le informazioni come un pericolo imminen te che lo riguarda direttamente “ , spiega Bottini. “Un altro problema è legato alle restrizioni sul movimento, difficili da accettare anche per noi che abbiamo un atteggiamento almeno parzialmente razionale“ . Per questi pazienti , a volte, la passeggiata quotidia na è un appuntamento important e , e il rischio è che la privazione accentui l’agitazione o le tendenze al vagabondaggio , che rendono necessari mag g iori controlli per evitare che i p azienti possano uscire da soli . Altrettanto difficile spiegare che è necessario lavarsi le mani continuamente , ed evitare i contatti fisici , “ che sono molto importanti dal punto di vist a emotivo , e nei casi più gravi indispensabili per l’assistenza “ , sottolinea la neurologa .

Lo smarrimento

Per arginare il senso di smarrimento è importante consolidare per quanto possibile l a routine: “ P er esempio ” , suggerisce Bottini , “si possono guardare insieme vecchie foto : in occasioni come queste i pazienti con disturbi di memoria tendono a ricollocarsi nel proprio passato , e invece di contrastare questa tendenza si possono condividere immagini familiari , proponendo un viaggio nel passato invece della passeggiata” . E’ utile anche coinvolgere il paziente in attività quotidiane semplici che richiedono automatismi motori , come sgranare i pise lli, “ in generale farli partecipare alla vita di casa , senza preoccuparsi troppo di qualche pasticcio ” .

La socialità

Senza dimenticare che chi si occupa di un paziente con demenza deve avere dei momenti di riposo e di stacco :” Non è un di più, da concedersi magari con sensi di colpa, ma una vera e propria indicazione terapeutica ”, sottolinea Bottini : “ S pezzare la catena del lo stress permette ai nostri sistemi neurali di riprendere fiato ” . Part icolarment e adesso che non si può “ staccare “ uscendo da casa , è importante avere qualche momento per sé: “ Anche annoiars i cinque minuti può essere importante , soprattutto per chi vive queste situazioni impegnative , ma in questo momento è un consiglio valido per tutti ” , ricorda Bottini .



Accanto al servizio telefonico , il Niguarda mantiene attivo lo sportello Alzheimer ( 02/64444055 ) che si rivol ge particolarmente all’area milanese e alla gestione degli aspetti pratici della malattia. “ Oltre a questo ”, spiega Bottini ”st iamo cercando d i gestire attraverso canali telefonici o telematici il supporto psicologico per caregiver , visto che abbiamo dovuto sospendere i gruppi. E siamo riusciti ad attivare online , con risorse ospedaliere, anche parte degli esercizi dedicati alla stimolazione cognit iva destinati ai pazienti con il supporto del caregiver : un esercizio utile che è anche un’opportunità per le famiglie per alleviare la tensione e superare le frustrazioni ”.









