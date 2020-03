21 febbraio. Dopo il primo contagiato viene creata una zona rossa in Lombardia (Lodi): 10 comuni isolati (50mila persone), scuole, uffici e negozi chiusi, niente messe e partite di calcio, abitanti invitati a restare a casa. In Veneto: in 2 comuni scuole chiuse e chiusi luoghi frequentati dai 2 contagiati.

22 febbraio. Decreto governo (effettivo dal giorno successivo) con blocco militare (polizia) della zona rossa in Lombardia e a Vo’ Euganeo, nessuno può più uscire né entrare. In zone rosse no funerali. Stop a tutte le manifestazioni sportive in Lombardia e Veneto. Atenei lombardi decretano sospensione attività fino al 2 marzo, primi eventi rinviati a Milano. Stop a gite scolastiche.

23 febbraio. Milano “zona gialla”: chiusi Duomo, Scala e altri luoghi cultura. Bar e locali chiusi alle 18. Sfilate di moda a porte chiuse. Chiuse scuole in tutta la Lombardia. Rinviate partite di serie A. A Torino chiusi scuole e locali (aperti solo negozi). Cancellato carnevale di Venezia. Stop a università in Lombardia. Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli V.G. Università chiusa anche a Genova. Scuole chiuse in tutta la Liguria. Rinviati concorsi pubblici a Roma. Primi blocchi parziali di atenei nel resto d’Italia a macchia di leopardo.

25 febbraio. Il Governatore delle Marche emana ordinanza di chiusura di tutte le scuole, impugnata dal governo. Chiuse scuole in provincia di Palermo. A Milano rinviato il Salone del mobile.

26 febbraio. Il Lombardia riaperti bar e ristoranti dopo le 18, ma con limite massimo di coperti.

27 febbraio. Duomo: decisa riapertura da lunedì 2 marzo. Lombardia, Piemonte, Veneto valutano riapertura scuole.

29 febbraio. Prolungata di otto giorni chiusura scuole in Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna. Nelle tre regioni attività commerciali aperte solo se rispettano distanze. Per il resto del Paese deciso il ritorno graduale alla normalità (escluso qualche singolo comune a rischio).

1 marzo. Confermata divisione Italia in Tre: zona Rossa (Codogno ecc.), zona gialla (Tre regioni del Nord) e resto del Paese. Prorogata chiusura scuole anche in Friuli e provincia Savona e Pesaro-Urbino.

3 marzo. Rinviato Vinitaly a Verona. Emerge focolaio nella Bergamasca, ipotesi di allargare zona rossa. Sospese udienze non urgenti al tribunale di Milano. Secondo cantante infetto alla Scala, slitta riapertura. A Torino rinviata Juve-Milan di Coppa Italia. Il governo valuta di giocare tutti gli sport a porte chiuse in tutta Italia. Viene emanato un vademecum che chiede di restare a una ‘distanza sociale’ di almeno un metro dagli altri, di evitare i contatti fisici, le strette di mano, i baci e gli abbracci per salutarsi. Gli over 75 sono invitati a non uscire.

4 marzo. Scuole e università ferme fino al 15 marzo in tutta Italia. Stop a eventi affollati, dove non si può rispettare distanza di sicurezza. Sport a porte chiuse.

5 marzo. Stop a tutti i processi non urgenti in tutta Italia. Rinviato referendum su taglio parlamentari. Chiesa: messe solo domenicali in regioni più colpite, nel resto del Paese messe ok ma rispettando indicazioni del governo (distanza ecc.). Al Nord ma anche in altre zone, chiudono oratori e stop a catechismo, corsi pre-matrimonio ecc. Cancellata maratona Roma, Stramilano, partita Italia-Inghilterra di Rugby sei nazioni. Annullate prime corse ciclismo. Vietati cortei 8 marzo.

6 marzo. Si studiano nuove zone rosse e chiusura di tutta la Lombardia. Ipotesi scuole chiuse fino a aprile. Vaticano: Angelus e udienze solo in video.

8 marzo. Chiusura totale della Lombardia e di altre 14 province (in Emilia, Piemonte, Veneto e Marche) fino al 3 aprile. Misure previste in nuova zona arancione: vietato entrare e uscire (tranne per motivi di lavoro o salute certificati), attività solo all’aperto, negozi aperti solo se rispettata distanza sicurezza, no pronto soccorso per gli accompagnatori, chiusi discoteche, locali, cinema, palestre. Bar e ristoranti aperti solo fino alle 18 e con distanze di sicurezza. Sospesi matrimoni e funerali. Scuole chiuse fino al 3 aprile, rinviati tutti i concorsi tranne quelli sanità.

In tutta Italia: chiusi pub, cinema e disco, stop a qualsiasi manifestazione, chiusi luoghi di cultura. Gare e partite solo a porte chiuse. Matrimoni sì, ma senza invitati.

9 marzo. L’Italia intera come la Lombardia, tutto chiuso. Bar e ristoranti chiusi alle 18. Stop alla serie A. Si può uscire di casa solo per andare al lavoro e a fare la spesa o portare il cane. Sposamenti diversi solo se necessari (con prove). Uffici pubblici aperti. Funerali senza messa e senza cortei, solo benedizione al cimitero con parenti stretti (e a distanza). Sospensione comunioni, battesimi, cresime e matrimoni. Rinviata a dopo Pasqua la benedizione delle famiglie.

11 marzo. Inasprite le misure in tutta Italia: restano aperti solo alimentari, farmacie e edicole. Aperte anche le banche (anche se i diversi istituti introducono regole e orari speciali). Garantiti trasporti e servizi essenziali ma con corse ridotte, tutto il resto chiuso. Industrie e agricoltura avanti ma con misure di sicurezza. Le attività motorie in parchi e giardini sono ancora permesse. Chiuse le chiese di Roma.

12 marzo. Lo sport si avvia verso la chiusura in tutto il mondo. Molte amministrazioni comunali chiudono parchi, spiagge e lungomare.

13 marzo. Il Papa riapre le chiese di Roma “per i poveri”. Decidono i vescovi in ogni diocesi se tenere aperto mantenendo misure di sicurezza.

14 marzo. La ministra dei trasporti Paola De Micheli cancella i treni notturni dal Nord per frenare l’esodo verso Sud. Controlli della temperatura per chi arriva nelle stazioni del meridione.

15 marzo. Nelle aziende bloccati i licenziamenti per due mesi. Chiarimenti del Viminale: passeggiate ammesse solo se necessarie, sì all’attività sportiva e motoria all’aperto (sempre da soli, rispettando distanze). Sì bicicletta. Sì macchina con familiari conviventi, massimo due persone non conviventi. Si può portare fuori il cane ma solo vicino a casa. Aperti gommisti, meccanici e laboratori artigiani perché “indispensabili”. Gli studi professionali possono stare aperti.



17 marzo. Stretta sui controlli per chi esce “senza motivo”. Migliaia di multe. Obbligo di nuova autocertificazione in cui si dichiara di non essere sottoposti a quarantena. Si può correre o passeggiare ma sempre nei dintorni di casa. No a spostamenti in macchina o moto per andare a fare sport. Rimandato al 2021 l’Europeo di calcio. Introdotti nuovi orari di chiusura anticipata per supermercati (comincia il Lazio).



18 marzo. Pronta una stretta ulteriore: supermercati chiusi di domenica (o solo mattina) e stop allo sport all’aperto.