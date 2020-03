“L’emergenza nel turismo ha raggiunto i massimi livelli. Siamo sepolti da una valanga di migliaia e migliaia di domande per l’attivazione delle procedure per gli ammortizzatori sociali Per noi è lo strumento che va adoperato mantenendo vivi i rapporti di lavoro, perché non c’è nessuna ragione oggi per licenziare le persone alla luce anche della dotazione normativa in tema di ammortizzatori sociali finalizzata proprio alla conservazione del lavoro e della tutela dei redditi delle persone”. Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, il segretario nazionale della Uiltucs, Gabriele Fiorino, fa il punto sugli effetti dell’emergenza coronavirus per il sistema turistico italiano.

Vuoi ricevere StraNotizie in tempo reale su Telegram? Vai su https://t.me/StraNotizie e clicca su "unisciti"

Fonte