In un comunicato l’Uefa ha annunciato che mercoledì 1 aprile, in videoconferenza, si terrà un importante incontro con le 55 federazioni calcistiche nazionali: all’ordine del giorno la riprogrammazione delle partite, dopo la sospensione di campionati nazionali e coppe europee, il nodo dei contratti oltre la scadenza naturale del 30 giugno e il mercato.

Questo il testo diffuso da Nyon: “La Uefa ha invitato i segretari generali delle 55 federazioni affiliate a una videoconferenza, mercoledì 1° aprile alle 12, per condividere un aggiornamento sui progressi compiuti dai due gruppi di lavoro creati due settimane fa e per discutere le opzioni individuate in merito alla potenziale riprogrammazione delle partite. L’incontro esaminerà gli sviluppi di tutte le competizioni Uefa a livello nazionale e di club, oltre a discutere i progressi a livello Fifa ed europeo su questioni quali i contratti dei giocatori e il sistema dei trasferimenti”.







Fonte