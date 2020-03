Con l’Italia bloccata per il coronavirus, le famiglie si trovano in una situazione inconsueta. Genitori che lavorano (in gran parte) da casa e figli che non vanno a scuola e non fanno nessuna attività extrascolastica. Fermi, a casa, giorni e giorni. A fare i conti con il tempo, ma sappiamo cosa farcene? Gli equilibri possono diventare precari perché non si è abituati a questa convivenza forzata. Come gestire gli spazi domestici? Come organizzare il tempo libero dei figli e le relative ansie? Ora bisogna stringere i denti, ma secondo gli esperti di psicologia positiva quando tutto sarà finito saremo persone migliori.

Quant’è difficile per un adulto cambiare abitudini

In una società fondata sulla produttività e sul consumo sfrenato, in cui tutti corriamo per la gran parte del giorno dietro a mille impegni, senza sabati né domeniche, senza giorni festivi, da un momento all’altro, arriva lo stop. Che effetto fa? “Il problema principale – spiega Chiara Ruini, professore associato di psicologia clinica presso l’Università di Bologna e presidente della Società Italiana Psicologia positiva – è che ci viene chiesto lo sforzo di cambiare il nostro stile di vita, cosa che per un adulto è quanto di più difficile ci sia soprattutto se il cambiamento deve essere repentino e non graduale come accade, per esempio, quando si tenta di smettere di fumare o di dimagrire”. In effetti, tanti studi illustrano come i cambiamenti dello stile di vita, anche quelli a fin di bene, sono complessi e ardui da realizzare: “E’ così difficile – prosegue l’esperta – perché si richiede di modificare il proprio quotidiano e l’essere umano è abitudinario anche nelle cattive abitudini. Inoltre, c’è il fattore della motivazione: di fatto, le persone che stanno bene sono scarsamente motivate a fare questi cambiamenti, non ne percepiscono la necessità a livello personale e quindi sono più restie a farli”.

Marito e moglie insieme dentro casa

In un nucleo familiare, spesso si lavora in due e ci si ritrova la sera e poi nei fine settimana. Ma durante la giornata, siamo abituati a gestire da soli le rispettive attività e anche l’organizzazione domestica. Ma ora, se nella coppia entrambi lavorano da casa e con l’aggiunta dei figli, l’atmosfera può farsi elettrica. Intanto, bisogna spartirsi gli spazi e se non abbiamo una casa abbastanza grande può essere un problema. Poi, bisogna spartirsi la gestione dei figli: chi li intrattiene mentre l’altro lavora? Chi pensa a cucinare per pranzo e cena? Insomma, la lite è a portata di mano: “Tutto dipende dalle condizioni di partenza”, avverte Ruini. “Nelle famiglie ‘sane’ questa fase può essere l’occasione per scoprire nuove dimensioni della vita familiare, per condividere più tempo insieme e riscoprirsi l’un altro”. Così, per esempio, se in genere il marito sta sempre fuori per lavoro, in questi giorni può essere lui ad occuparsi della cucina sgravando di questo compito la moglie o viceversa. “Invece, nelle famiglie disfunzionali, nelle quali è già presente qualche problema – prosegue la psicologa – bisogna darsi delle regole di convivenze e dividersi bene i compiti stabilendo, per esempio, chi va a fare la spesa, chi si stacca dal computer per far da mangiare, chi gioca un po’ con i bambini e così via. Altrimenti, questa convivenza forzata può diventare una miccia esplosiva”.

Figli, come rassicurare i più piccoli

In una fase in cui la crescita dei propri figli è, per forza di cose, delegata spesso ad altri, il virus chiude le scuole e costringe a trovare soluzioni alternative, a rimettere insieme mamme e papà con i propri bimbi. Come gestirli? “In un primo momento i bambini delle primarie saranno stati contenti della chiusura delle scuole che, ovviamente, vivranno come una vacanza – spiega Enrico Zanalda, presidente della Società Italiana di Psichiatria (Sip). “Ma tutto ciò avviene in un contesto di allarme e con il passare dei giorni il prolungamento della sosta scolastica forzata con il distacco da compagni e insegnanti, comincerà a pesare, alimentando ansie e preoccupazioni che i genitori si troveranno a gestire in prima persona”. Perciò, è importante spiegare al figlio le vere ragioni della chiusura della scuola con un linguaggio semplice e chiaro, conciso e adatto all’età. “In questo modo – aggiunge Zanalda – si impedisce al bambino di sostituire le motivazioni reali con fantasie e paure eccessive e lo si aiuta a responsabilizzarsi sulle regole da seguire. Il bambino non ha la percezione del tempo come invece hanno gli adulti e l’interruzione della routine può determinare un senso di angoscia che deve essere prevenuto”.

Tornare a giocare con i figli

Ma in concreto come rassicurare i bambini? “Approfittiamo di queste giornate – risponde Massimo Di Giannantonio, presidente eletto Sip – per impersonare un ruolo a cui si era forse rinunciato in questi ultimi anni, cioè quello di compagno di giochi creativi e all’aperto, dando quindi normalità all’emergenza, escogitando con la fantasia nuovi giochi anche educativi, come, ad esempio cucinare insieme, oppure sfidarsi in giochi da tavolo, o misurandosi con i videogiochi per bambini. Rendere ‘ludica’ la preoccupazione aiuta a uscire da una situazione di timore, a mantenere la calma”.

Adolescenti e social, rischio di ‘overdose’

Per gli adolescenti il discorso è diverso perché le relazioni sociali, gli incontri e le amicizie rappresentano la dimensione fondamentale della loro vita e vivono il gruppo come punto di riferimento primario. “Per alleviare il disagio del ‘pit stop’ sanitario obbligatorio – spiega Zanalda – una soluzione possibile potrebbe essere quella di trovare una mediazione ‘sicura’ tra gli obblighi di legge e le necessità di ragazzi e ragazze di ritrovarsi in gruppi magari più ristretti, per evitare che gli adolescenti deleghino definitivamente alla virtualità di chat e social la gestione delle amicizie e degli affetti, andando in ‘overdose’ digitale”. Infine, ancora un rischio per gli adolescenti: quello di una invasione reciproca degli spazi. “Da un lato il genitore, magari costretto dallo smart working, teme che il figlio perda tempo tutto il giorno, ed è portato a violarne alcuni spazi di privacy”, fa notare Di Giannantonio. “Dall’altro i ragazzi tendono a vedere il genitore in casa come un adulto invadente. Da qui l’esigenza di impostare un ‘piano giornaliero’ con tempi certi di condivisione e di studio in autonomia laddove non ci sia la possibilità di un contatto telematico con i docenti. In questo contesto facilitare l’incontro con uno-due coetanei può risultare vantaggioso per tutti”.

Persone migliori dopo il trauma

Quando tutto sarà finito, cosa resterà di questa esperienza? “E’ importante ritrovare una forma di ottimismo e di speranza ma basandosi su un atteggiamento di consapevolezza e responsabilità reciproca”, dice Ruini. “Ora siamo nella fase del trauma, poi ci aspetta una fase di crescita post-traumatica che ha degli aspetti positivi. Stiamo diventando più coscienti della nostra vulnerabilità e anche della reciprocità. Questa epidemia ci sta facendo capire che non basta pensare solo a noi stessi, che è importante il recupero del senso del noi. E poi dopo aver sperimentato questo senso di fragilità, avremo l’opportunità di apprezzare di più la vita”.







