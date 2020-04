Silver e gli altri commissioner consulenti per la fase 2

– Donald Trump non sembra avere dubbi: “L’America ha bisogno e deve riavere i suoi sport”. Nonostante la pandemia Covid-19 stia colpendo in maniera molto forte il Paese (già oltre 2200 morti sulle oltre 124mila vittime a livello mondiale), il presidente degli Stati Uniti, nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca, è perentorio nel suo invito alla ripartenza degli sport professionistici: “Dobbiamo riprenderci i nostri sport. Sono stanco di guardare in tv le vecchie partite di baseball di 14 anni fa – le parole di Trump con riferimento alla programmazione dei canali televisivi d’oltre oceano -. In realtà ho avuto troppo poco tempo per guardarle, ma è uno degli sport che mi manca. In questo periodo sto sentendo i leader delle varie discipline per capire come ripartire”.

Al fine di accelerare il ritorno in campo il tycoon nei prossimi giorni si consulterà telefonicamente con tutti i commissioner delle principali leghe sportive americane e anche con qualche proprietario di franchigia. Sono quattordici in particolare le figure di manager sportivi investite di questo ruolo di consulenza, a cominciare dal commissioner Nba Adam Silver. Insieme al dirigente che guida la Lega pallacanestro professionistica, ci sono Rob Manfred (Mlb), Gary Bettman (Nhl), Roger Goodell (Nfl), Dana White (Ufc), Jay Monahan (Pga), Michael Whan (Lpga), Vince McMahon (Wwe), Patrick Galbraith (Usta), Don Garber (Mls) e Lesa Kennedy (Nascar), ai quali si affiancheranno anche Robert Kraft (il proprietario dei New England Patriots), Jerry Jones (Dallas Cowboys) e Mark Cuban (Dallas Mavericks). I vertici dello sport americano saranno consultati insieme a quelli di vari altri settori – dal bancario all’agricolo, dal commercio all’industria – in quello che la Casa Bianca ha denominato “il gruppo destinato a guidare il grande revival economico e industriale d’America”.