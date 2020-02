di Silvia Mancinelli – Frecciarossa vuoti il lunedì mattina come fosse una domenica d’estate, vendite in drastico calo e tratte – quelle verso la Lombardia, il Piemonte, il Veneto e l’Emilia Romagna – semideserte. Altra vittima del coronavirus è il trasporto su rotaie. I dati precisi non vengono diffusi da Ferrovie dello Stato, essendo un settore a mercato, ma con precisione si conosce la data del “contagio”. Se, infatti, da venerdì fino a domenica scorsa il settore ha tenuto botta, lunedì mattina i vagoni dei treni provenienti e diretti nelle regioni maggiormente colpite dal virus si sono letteralmente svuotati. Prezzi immutati, tratte invariate: le uniche cancellazioni visibili al momento dell’acquisto online sono quelle dovute ancora all’incidente di Lodi il 6 febbraio scorso. Lunedì mattina, tuttavia, il traffico riprenderà regolarmente sull’intera linea.

