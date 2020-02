Domani 25 febbraio vi sarà una riduzione dell’offerta dei servizi di trasporto ferroviario sulla linea Milano-Piacenza in via precauzionale. E’ Rfi a renderlo noto sottolineando che a causa delle problematiche relative ai casi di Coronavirus il traffico è ancora sospeso sulla linea convenzionale Milano – Piacenza, con forti rallentamenti per i treni in circolazione. ”Lo stop -si sottolinea in una nota- si è reso necessario per controlli sanitari e attività precauzionali di sanificazione dei locali tecnici, nell’ambito della stazione di Casalpusterlengo, dai quali si gestisce una parte del traffico della linea. I tempi tecnici previsti dai protocolli sanitari prevedono la riapertura dei locali nella notte”.

