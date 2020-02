Ancora una vittima per coronavirus. La donna, terza a morire in Italia, è un’anziana paziente oncologica di Cremona, in una situazione clinica già difficile e deceduta ieri. Due, ad oggi, le vittime in Lombardia. “Oltre alla prima signora che abbiamo trovato morta in casa per cui abbiamo fatto il tampone, abbiamo un altro decesso di una persona a Cremona, o meglio una signora deceduta all’ospedale di Crema, ricoverata in oncologia con una situazione molto compromessa, che aveva anche il coronavirus”, ha spiegato ieri l’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera. “Lo sforzo che stiamo mettendo in campo è quello che ci sia il contenimento di un fenomeno che si trasmette velocemente”.

