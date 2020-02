Da Codogno a un piccolo paese in provincia di Avellino, un viaggio in auto già programmato da tempo per festeggiare il Carnevale che si trasforma in incubo: all’arrivo le voci sul coronavirus diventano certezza con le prime conferme mediche e lui, un ragazzo di 27 anni, diventa per i concittadini “l’untore”. Eppure in questa storia forse si è gridato troppo presto ‘al lupo al lupo’. “Io non sono scappato, ma sono partito venerdì pomeriggio da Codogno come avevo in programma di fare. Qualcuno iniziava a dire che forse c’era un ricoverato per il virus, ma non c’era nessuna notizia ufficiale, nessun divieto e io non ho violato nessuna ordinanza del sindaco”, racconta il giovane all’Adnkronos.

