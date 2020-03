LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU REP:

Coronavirus, la pandemia di Covid-19: la situazione

informazioni aggiornate al 19 marzo 2020

L’epidemia in Italia e nel resto del mondo di Covid-19, la malattia causata dal coronavirus Sars-Cov-2, prosegue. In Italia i contagiati sono oltre 30mila e le vittime nel nostro Paese hanno superato quelle cinesi: siamo il paese con più morti al mondo. Il biologo: “Dalla Lombardia numeri insensati”.

L’emergenza sta mettendo in ginocchio intere regioni, in particolare la Lombardia. L’Italia è il paese che per primo in Occidente ha messo in campo misure straordinarie, decidendo la chiusura di tutti gli esercizio commerciali non essenziali e chiedendo alla popolazione di limitare gli spostamenti. Un modello che stanno iniziando a imitare in tutto il mondo.

Ancora si attende l’arrivo del picco, mentre gli scienziati cercano di stimare quando arriverà e le strutture sanitarie combattono ora dopo ora per reggere l’urto dei contagiati.

La ministra Azzolina: “Impossibile ad oggi avere una data per riapertura scuole”

Coronavirus, gli articoli del giorno

Lavoro, fisco, agevolazioni: le schede sul decreto Cura Italia

rep





rep