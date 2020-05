“Sono due mesi che non esco, costretto a casa in isolamento dopo un breve viaggio a Bergamo su invito del sindaco Giorgio Gori. Mi aveva chiesto un progetto per risvegliare e riportare l’attenzione sul capoluogo lombardo dopo la prima emergenza. Tutti pensavano che il peggio fosse passato. Non è stato così. Quando usciremo da questo incubo, chissà se potremo riprenderlo. Rimango a disposizione della città”. È quanto ha dichiarato all’Adnkronos, il regista e coreografo Luca Tommassini, partner di star planetarie, come Madonna, Diana Ross, Whitney Houston, Prince e Michael Jackson. Ed ha poi anticipato: “Giorgio Gori aveva espresso il desiderio di far ballare e cantare tutta la città di Bergamo. L’idea era quella di fare uno spot-musical dove tutti, ma veramente tutti, potessero essere coinvolti. Un inno alla vita, il ritorno alla quotidianità e alla normalità”.

Fonte