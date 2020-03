Spostare un’azienda in due settimane e continuare a lavorare mettendo in sicurezza oltre 400 dipendenti mentre in città il virus non dà tregua. A Bergamo c’e’ riuscita la Cx Centax, società specializzata in servizi di contact center evoluti che gestisce ogni giorno oltre 30.000 interazioni, tra chiamate, e-mail e chat per conto di società che operano nei settori finance, nei beni di consumo, nel pharma, nei servizi innovativi, nella logistica e nel Terzo settore. Guidata dall’amministratore delegato Dario Tognazzi, l’azienda racconta all’Adnkronos come ha fatto e si dice pronta a dare a dare una mano al sistema Italia per non farlo affondare sotto i colpi dell’emergenza ”Non potevamo bloccare l’azienda e lasciare i clienti senza servizi -dice Tognazzi- e quando ho iniziato a temere un possibile peggioramento della situazione, come azienda abbiamo preso la decisione: far lavorare tutti da casa”. Così, con un maxi investimento in pc, cuffie, token, licenze l’azienda è partita arrivando a realizzare un intero Contact Center in smart working tra operatori, coordinatori, formatori, tecnici e commerciali. in una quindicina di giorni l’azienda ha completato il processo e dal 13 marzo i contact center di Bergamo e Verona cono chiusi.

