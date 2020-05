Continua l’impegno di Aperol con una nuova campagna a scopo benefico. Al via Together We Can Dance realizzato in collaborazione con il ballerino, coreografo e direttore artistico di fama internazionale Luca Tommassini. Il progetto coinvolgerà le persone in una grande coreografia di danza virtuale sulle note del brano Coincidance. L’obiettivo di Together We Can Dance è quello di supportare concretamente il fondo di solidarietà #NoiConGliInfermierimesso in atto dalla Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, per sostenere tutti gli infermieri, insieme alle loro famiglie, impegnati in prima persona nell’emergenza covid -19.

Fonte