Hanno generato attesa e sono additati da tutti come uno strumento essenziale della Fase 2. Sono i test sierologici per verificare chi ha avuto l’infezione da Sars-CoV-2. Al momento, però, le Regioni si sono mosse in ordine sparso su questo fronte. Sono 6 quelle che hanno avviato test sierologici nell’ambito di programmi che vedono diverse strategie di campionatura e diverse tecnologie. La prima Regione in termini di tempo ad avviare l’attività di test è stata il Veneto (31 marzo), l’ultima il Lazio che attiverà il programma lunedì 11 maggio. E’ il quadro che emerge dal sesto Instant Report Altems Covid-19, il report settimanale dell’Alta scuola di economia e management dei servizi sanitari dell’Università Cattolica (Campus di Roma), il primo nella Fase 2, arricchito di un nuovo set di indicatori.

