I test per la rilevazione degli anticorpi contro il coronavirus Sars-CoV-2 sono “utili per le valutazioni a livello di popolazione, ma rischiosi per la previsione dell’immunità individuale“. E’ quanto evidenzia un gruppo di scienziati in un focus pubblicato su ‘Science Immunology’. Da un lato gli esperti evidenziano “le potenzialità di questi test sierologici o anticorpali nel fornire istantanee della storia di infezione e dell’immunità nelle popolazioni, mentre la pandemia di Covid-19 progredisce”. E al contrario sottolineano “i rischi derivanti dall’uso degli attuali test sierologici per valutare l’immunità di una persona al virus”.

