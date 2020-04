I FARMACI antimalarici all’at tacco di Covid19 non sono tutti uguali. Sperimentat i in v itro in Cina e poi per in un primo studio su 24 ammalati all’ospedale universitario per le malattie infettive Méditerranée di Marsiglia dal professor Didier Raoult, adesso i medicinali contro la malaria sono in sperimentazione in studi statunitensi ed Europei, Italia compresa. Ma se i detrattori dei farmaci antimalarici accendono il faro sulla tossicità del trattamento, a chiarire la situazione, ci provano due studi.



L’idrossiclorochina





Secondo i risultati dello studio che però pecca della mancata randomizzazione, ben 65, pari all’81,3% “dei pazienti ha avuto esiti favorevoli e sono stati dimessi la nostra unità” sottolinea lo studio. Il 12 pazienti (pari al 15%) hanno avuto bisogno di ossigenoterapia, uno dei quali poi è deceduto. Gli altri tre invece sono stati trasferiti in terapia intensiva dove uno era ancora lì al momento della scrittura del report mentre gli altri due sono migliorati e poi tornati in reparto. Insomma, su 80 pazienti, solo uno è deceduto mentre 65 sono rapidamente migliorati grazie al trattamento. Uno studio che fa sperare bene seppure i detrattori del professor Raoult sottolineano la mancanza di randomizzazione per dare validità scientifica allo studio. Dalla Cina invece è stato pubblicato sulla rivista Cell Discovery di Nature (da dove è tratta l’immagine del comportamento del virus con e senza trattamenti antimalarici) uno studio in vitro sul diverso modo di agire della clorochina e dell’idrossiclorochina nei confronti del Covid-19 e sugli animali per valutarne la tossicità.

Due farmaci che stanno funzionando

Entrambi i farmaci originariamente antimalarici hanno dimostrato di essere validi per bloccare l’accesso del virus nelle cellule uman e, come sottolinea il gruppo di ricercatori ( Jia Liu , Ruiyuan Cao , Mingyue Xu , Xi Wang , Huanyu Zhang, Hengrui Hu , Yufeng Li , Zhihong Hu , Wu Zhong and Manli Wang) dell’Istituto di virologia di Wuhan e dell’Istituto di farmacologia e tossicologia di Pechino.



Lo confermano le immagini ottenute con l’immunofluorescenza microscopia dove si vedono i diversi modi di agire, esattamente i diversi livelli di espressione di nucleoproteina virale. Nello specifico però, la clorochina oltre ad avere una limitata disponibilità sul mercato perché è stata parzialmente abbandonata a causa della resistenza che creava nei pazienti, presenta una maggiore tossicità per i malati. Diversamente, l’idrossiclorochina risulta meno tossica pur avendo dimostrato un livello simile di efficacia contro il virus A differenza della prima, questa secodna sostanza è attualmente in uso, non solo come antimalarico ma anche contro il lupus e eritematoso e nel trattamento dell’artrite reumatoide.

Il plasma dei pazienti

I ricercatori sottolineano che “l’indagine clinica ha scoperto che nel plasma dei i malati critici è stata riscontrata un ’ alta concentrazione di citochine, suggerendo che la tempesta di citochine era associa ta alla gravità della malattia”. E qui, l’ idrossiclorochina sorpassa di gran lunga l’altro farmaco. “ Oltre alla sua attività antivirale diretta ” spiegano, “l’ idrossiclorochina un prodotto sicuro e agente antinfiammatorio di successo che è stato utilizzato ampiamente nelle malattie autoimmuni e può significativamente ridurre la produzione di citochine e, in particolare fattori pro-infiammatori. Pertanto, nei pazienti di COVID-19 ” concludono, “l’ idrossiclorochina può an che contribuire ad attenuare il risposta infiammatoria. In conclusione, i nostri risultati mostrano che può inibire efficace mente l’infezione SARS-CoV-2 in vitro. In combinazione con la sua funzione antinfiammatoria, prevediamo che il fa rmaco ha un buon potenziale per combattere la malattia ” .









Fonte