“Sull’emergenza coronavirus nessuno ha interpellato i giocatori. È una idea che non mi piace. Giocatori, allenatori, arbitri sono coloro che vanno in campo e non credo possano rispettare la misura del metro di lontananza. Di conseguenza credo che avrebbero dovuto essere ascoltati, ma come al solito è da tempo che i giocatori non vengono ascoltati. Da tanto tempo. Secondo me, hanno perso questa forza che avevano essendo un sindacato importante. Spero che con il tempo si possa ritrovare”. E’ l’opinione espressa all’Adnkronos da Marco Tardelli, ex centrocampista nazionale italiana campione del mondo 1982 e candidato alla presidenza dell’Aic, parlando dell’emergenza coronavirus e delle misure per contrastarla.

