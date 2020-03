Una bambina di poche settimane risultata positiva al coronavirus è ricoverata nel reparto di Patologia neonatale a Bergamo. Lo conferma l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. “E’ arrivata con sintomi alle vie respiratorie, il tampone è risultato positivo. La bambina respira autonomamente e non è in una situazione particolarmente compromessa, ma è in isolamento”. La conferma dell’assessore arriva dopo quella dell’ospedale bergamasco Papa Giovanni XXIII. “Da noi c’è una bimba, abbiamo fatto un tampone per scrupolo perché aveva delle difficoltà respiratorie”, parlando di “un ricovero recentissimo, di ieri sera o addirittura stamattina”. “La piccola non è intubata, respira da sola – precisano -. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione”.

A dirlo sono i medici dell’azienda ospedaliera Papa Giovanni, che questa mattina hanno organizzato un incontro stampa per parlare della situazione dell’emergenza coronavirus. Sono quattro i pazienti affetti da coronavirus ma guariti e già dimessi dall’ospedale. “Abbiamo 26 malati di coronavirus a San Giovanni Bianco e 126 al Papa Giovanni – è stato spiegato -. Questo non significa che sono tutti in terapia intensiva che, al momento, ha 25 posti letto, con altri 12 in terapia sub intensiva. Le guarigioni proseguiranno, più pazienti andranno a casa ma nel frattempo ne arriveranno di nuovi da curare. Fondamentale il lavoro che si svolge in terapia intensiva”. I pazienti ricoverati sono di età “compresa tra i 50 e i 75 anni – hanno spiegato -. Abbiamo anche un bambino di un anno in terapia intensiva, in prognosi riservata, e due giovani di 35 anni oltre a un anziano di 81 anni”.

La crescita dei contagi in provincia di Bergamo “impone una riflessione dei tecnici. Se ci dicono che l’unico modo è di istituire un’altra zona rossa, ne prendiamo atto. A noi interessa la salute dei cittadini”. Così l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, sulla possibilità di istituire una zona rossa in provincia di Bergamo. “Abbiamo chiesto all’Istituto superiore di sanità di fare le valutazione. E’ un dato oggettivo che in quell’area oggi il numero dei contagi è uno dei più alti – aggiunge facendo il punto sull’emergenza coronavirus – Abbiamo chiesto ai tecnici di fare valutazione e di suggerire interventi”.